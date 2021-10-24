Россия и Украина совершили обмен останками погибших в Великую Отечественную войну

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Церемония обмена останками красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну, прошла между Россией и Украиной.
Россия и Украина совершили обмен останками погибших в Великую Отечественную войну
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующие мероприятия прошли между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пропускным пунктом Сеньковка.

«Российские поисковые организации передали украинским поисковикам останки четырёх солдат», — пишет РИА Новости.

Украинская сторона передала России останки семнадцати воинов, павших во времена Великой Отечественной войны.

Ожидается, что останки вскоре похоронят с воинскими и духовными почестями.

Ранее в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии.

Как в июле сообщал ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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