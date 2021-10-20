В Брянской области перезахоронили останки 43 красноармейцев

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В Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямское.
В Брянской области перезахоронили останки 43 красноармейцев
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Красноармейцы погибли в 1943 году, когда бои шли в районе города Севска. От фашистов его освобождали дважды. Останки военнослужащих 181-й стрелковой дивизии нашли поисковики.

«Трое бойцов были установлены благодаря подписным котелкам, на которых были полностью написаны их фамилии. Ещё у двоих бойцов удалось прочитать фрагменты их имён, которые были внесены в красноармейские книжки. И одного бойца мы установили по записке в самодельном медальоне», — заявил Максим Волков, руководитель регионального объединения поисковых отрядов «Брянский фронт».

За последние десять лет отряды «Вахты памяти» в Севском районе смогли найти более 100 без вести пропавших бойцов.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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