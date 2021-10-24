GT: взрыв газа на северо-востоке КНР повредил около 100 зданий

Взрыв газа в одном из ресторанов в Шэньяне на северо-востоке Китая повредил около сотни зданий, расположенных поблизости.

Об этом сообщает газета Global Times.

«Взрыв газа в ресторане в Шэньяне на северо-востоке Китая затронул 99 зданий, 1858 домовладений и 93 магазина», — говорится в материале издания в Twitter.

Также уточняется, что властям всё ещё не удалось установить точную причину взрыва. На данный момент известно о четырёх погибших.

Ранее сообщалось о взрыве газа в одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау, два человека госпитализировали с травмами.