GT: взрыв газа на северо-востоке КНР повредил около 100 зданий
Об этом сообщает газета Global Times.
«Взрыв газа в ресторане в Шэньяне на северо-востоке Китая затронул 99 зданий, 1858 домовладений и 93 магазина», — говорится в материале издания в Twitter.
Также уточняется, что властям всё ещё не удалось установить точную причину взрыва. На данный момент известно о четырёх погибших.
Ранее сообщалось о взрыве газа в одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау, два человека госпитализировали с травмами.