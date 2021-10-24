CNN: в США намерены расселить более 55 тысяч афганских беженцев
По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена запускает программу, которая предусматривает для афганцев возможность поселиться и работать на территории Соединённых Штатов. Кроме того, предполагается восстановить закрытые при президентстве Дональда Трампа миграционные центры.
«Это, честно говоря, потрясающая возможность осуществить то, о чем просили наши ветераны, — устроить безопасный и достойный приём для афганцев, которые плечом к плечу служили с нами в Афганистане и теперь хотят строить свою жизнь тут», — заявил экс-губернатор штата Делавэр Джек Маркелл.
Согласно программе администрации Байдена, часть семей афганцев подселят к американским семьям, которые участвуют в благотворительных программах. Беженцы также будут обеспечены единовременным пособием в размере $2275 и помощью со стороны властей в устройстве детей в местные школы.
В пятницу, 22 октября, президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.