CNN: в США намерены расселить более 55 тысяч афганских беженцев

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Власти США намерены расселить на территории страны порядка 55 600 беженцев из Афганистана, эвакуированных на военные базы Соединённых Штатов за границей.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена запускает программу, которая предусматривает для афганцев возможность поселиться и работать на территории Соединённых Штатов. Кроме того, предполагается восстановить закрытые при президентстве Дональда Трампа миграционные центры.

«Это, честно говоря, потрясающая возможность осуществить то, о чем просили наши ветераны, — устроить безопасный и достойный приём для афганцев, которые плечом к плечу служили с нами в Афганистане и теперь хотят строить свою жизнь тут», — заявил экс-губернатор штата Делавэр Джек Маркелл.

Согласно программе администрации Байдена, часть семей афганцев подселят к американским семьям, которые участвуют в благотворительных программах. Беженцы также будут обеспечены единовременным пособием в размере $2275 и помощью со стороны властей в устройстве детей в местные школы.

В пятницу, 22 октября, президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.

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