Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия, до 15 декабря.

«Продлён срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Отмечается, что въезд из Индии и Бразилии, на которые распространялись особые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС.

Распоряжение предусматривает десятидневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления. Кроме того, въезд из этих стран невозможен с туристическими целями.

Ранее в РСТ рассказали о ситуации с выездным туризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить