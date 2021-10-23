Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия, до 15 декабря.

«Продлён срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Отмечается, что въезд из Индии и Бразилии, на которые распространялись особые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС.

Распоряжение предусматривает десятидневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления. Кроме того, въезд из этих стран невозможен с туристическими целями.

Ранее в РСТ рассказали о ситуации с выездным туризмом.