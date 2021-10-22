В РСТ рассказали о ситуации с выездным туризмом

Вице-президент и руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по авиаперевозкам Дмитрий Горин рассказал о ситуации с выездным туризмом.

«Период школьных осенних каникул всегда был периодом повышенного спроса и для зарубежных путешествий. Введение новых выходных дней не сыграло никакой роли. Но выезды за рубеж у нас ограничены квотами, которые устанавливает оперативный штаб Российской Федерации», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, существенное увеличение квот на чартерные рейсы популярных направлений будет уже после нерабочих дней — 9 ноября, снимутся ограничения на полёты в ОАЭ и на курорты Египта.

Как отметил Горин, текущие полётные программы загружены почти на 100%.

«На данный момент открыто чартерное направление в Доминикану, Мексику, а с 15 ноября Куба разрешает въезд без повторного ПЦР-теста. Не окончился сезон на Кипре, этим летом регион стал выдавать туристические визы, открыты Болгария, Греция», — перечислил он.

Горин добавил, что из европейских стран доступна Венгрия.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в сервисе Travelata.ru заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни на 60%.