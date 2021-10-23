Меркель сообщила, что с 2001 года имела разногласия с Путиным

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила Süddeutsche Zeitung, что начиная с 2001 года имела серьёзные разногласия с российским лидером Владимиром Путиным после его выступления в бундестаге.
Меркель сообщила, что с 2001 года имела разногласия с Путиным
  • РИА Новости

«Мне всегда было ясно… что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие. Мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель.

Говоря о ситуации на Украине, Меркель отметила, что не думала, что дойдёт «дело до такого военного противостояния почти на рубеже Европейского союза».

Ранее Меркель назвала передвижение мигрантов через Белоруссию в Евросоюз «гибридной угрозой» для него.

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