Меркель сообщила, что с 2001 года имела разногласия с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила Süddeutsche Zeitung, что начиная с 2001 года имела серьёзные разногласия с российским лидером Владимиром Путиным после его выступления в бундестаге.

«Мне всегда было ясно… что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие. Мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель.

Говоря о ситуации на Украине, Меркель отметила, что не думала, что дойдёт «дело до такого военного противостояния почти на рубеже Европейского союза».

Ранее Меркель назвала передвижение мигрантов через Белоруссию в Евросоюз «гибридной угрозой» для него.