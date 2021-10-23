Меркель сообщила, что с 2001 года имела разногласия с Путиным
- РИА Новости
«Мне всегда было ясно… что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие. Мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель.
Говоря о ситуации на Украине, Меркель отметила, что не думала, что дойдёт «дело до такого военного противостояния почти на рубеже Европейского союза».
Ранее Меркель назвала передвижение мигрантов через Белоруссию в Евросоюз «гибридной угрозой» для него.