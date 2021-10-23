Аналитик Блохин прокомментировал слова Шойгу о стягивании сил НАТО к границам России

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского Минобороны Сергея Шойгу о том, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.
Аналитик Блохин прокомментировал слова Шойгу о стягивании сил НАТО к границам России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Я думаю, что такая тактика будет и дальше использоваться... Это касается не только НАТО, но и других союзников США. Нас будут дальше продолжать проверять на прочность», — выразил мнение Блохин.

По его словам, в дальнейшем можно ожидать размещения новой инфраструктуры НАТО в странах-членах альянса.

«Но самого расширения как альянса — вряд ли: сегодня задача не в расширении НАТО, а в консолидации. Тактика подобного запугивания, давления информационно-психологического будет дальше проводиться», — пояснил специалист.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.

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