Аналитик Блохин прокомментировал слова Шойгу о стягивании сил НАТО к границам России

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского Минобороны Сергея Шойгу о том, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.

«Я думаю, что такая тактика будет и дальше использоваться... Это касается не только НАТО, но и других союзников США. Нас будут дальше продолжать проверять на прочность», — выразил мнение Блохин.

По его словам, в дальнейшем можно ожидать размещения новой инфраструктуры НАТО в странах-членах альянса.

«Но самого расширения как альянса — вряд ли: сегодня задача не в расширении НАТО, а в консолидации. Тактика подобного запугивания, давления информационно-психологического будет дальше проводиться», — пояснил специалист.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.