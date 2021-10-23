Симоньян высказалась об исследовании успеха RT Центром анализа европейской политики

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал Центра анализа европейской политики, в котором говорится об успехах и популярности RT, а также рассказывается о блокировке каналов RT DE.

«Центр анализа европейской политики анализирует наш успех. Чтобы понять причины нашей блокировки в Германии, не нужен никакой аналитический центр», — отметила Симоньян в своём Telegram-канале.

В соответствующем аналитическом материале говорится, что «к 2010 году RT стал мировым лидером по количеству просмотров на платформе YouTube среди новостных вещателей на английском языке».

«Особенно благодатной почвой для российских кампаний по оказанию влияния оказалась аудитория Германии, где RT DE до блокировки сумел выйти на четвёртое место по просмотрам в YouTube, а агентство Sputnik до сих пор держит восьмую позицию», — отмечается в статье.

По данным автора аналитики, в итоге немецкое разведсообщество выступило с предупреждением касательно якобы роли RT DE в выборах в бундестаг, и германский регулятор в области телекоммуникаций отказал каналу в лицензии на вещание.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность ответных мер на удаление двух немецких каналов RT на YouTube — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».