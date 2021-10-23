США доставили порядка 350 тысяч вакцин от COVID-19 в Конго
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«Мы доставили 349 830 доз вакцины от коронавируса Pfizer в Демократическую Республику Конго», — сообщает пресс-служба Госдепа в своём Twitter-аккаунте.
В сообщении сказано, что Соединённые Штаты по-прежнему уделяют приоритетное внимание здоровью африканских партнёров.
В феврале пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом обещает помощь африканским странам в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола и коронавирусом.