США доставили порядка 350 тысяч вакцин от COVID-19 в Конго

В Госдепартаменте США сообщили о доставке в Конго порядка 350 тыс. антикоронавирусных вакцин в рамках кампании по борьбе с пандемией коронавируса.

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«Мы доставили 349 830 доз вакцины от коронавируса Pfizer в Демократическую Республику Конго», — сообщает пресс-служба Госдепа в своём Twitter-аккаунте. В сообщении сказано, что Соединённые Штаты по-прежнему уделяют приоритетное внимание здоровью африканских партнёров. В феврале пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом обещает помощь африканским странам в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола и коронавирусом.