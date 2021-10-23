ВС США ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды» в САР

Вооружённые силы (ВС) США ликвидировали одного из высокопоставленных лидеров террористической группировки «Аль-Каида»*, нанеся авиаудар по Сирии. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

AP

© Lt. Col.. Leslie Pratt, US Air Force