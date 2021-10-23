ВС США ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды» в САР

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Вооружённые силы (ВС) США ликвидировали одного из высокопоставленных лидеров террористической группировки «Аль-Каида»*, нанеся авиаудар по Сирии. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.
ВС США ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды» в САР
  • AP
  • © Lt. Col.. Leslie Pratt, US Air Force

«В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб высокопоставленный лидер «Аль-Каиды» Абдул Хамид аль-Матар», — говорится в заявлении пресс-секретаря Центрального командования США Джона Ригсби.

Отмечается, что удар был нанесён с использованием самолёта MQ-9.

Данных о жертвах среди гражданского населения в результате удара отсутствуют.

В сентябре сообщалось, что в Пентагоне не исключают возможность возрождения ячеек «Аль-Каиды» в Афганистане.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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