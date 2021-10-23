В СБ ООН надеются на формирование инклюзивного правительства в Ираке

В Совете Безопасности (СБ) ООН выразили надежду, что после утверждения итогов парламентских выборов в республике будет сформировано инклюзивное правительство.

AP

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«После ратификации результатов выборов члены СБ ООН надеются на мирное формирование инклюзивного правительства», — говорится в заявлении правительственного органа. В документе отмечаются улучшения в избирательном процессе в Ираке. Как уточняется в заявлении, правительство республики предотвратило насилие в день волеизъявления. «Члены Совета Безопасности подтвердили призыв генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша. — RT) ко всем заинтересованным сторонам продемонстрировать терпение и соблюдать электоральные сроки», — сказано в тексте. Ранее американский президент Джо Байден провёл встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом.