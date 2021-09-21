Американский лидер Джо Байден провёл встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что стороны «обсудили укрепление двусторонних отношений и углубление сотрудничества по региональным дипломатическим инициативам».

«Президент Байден подчеркнул приверженность США долгосрочной стабильности Ирака, лидеры подтвердили уважение к иракской демократии, верховенству закона и усилиям по проведению заслуживающих доверия и прозрачных выборов в октябре этого года», — говорится в сообщении.

В конце августа госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с Салехом заявил, что США заинтересованы в стратегическом партнёрстве с Багдадом.