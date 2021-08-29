Блинкен провёл переговоры с президентом Ирака

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с иракским президентом Бархамом Салехом заявил, что США заинтересованы в стратегическом партнёрстве с Багдадом.

«Блинкен ... подтвердил долгосрочную приверженность правительства США созданию сильного, стабильного и процветающего Ирака», — сообщает пресс-служба Госдепа Соединённых Штатов.

Отмечается, что госсекретарь США выразил уверенность в долгосрочном стратегическом партнёрстве с Ираком.

Блинкен также подчеркнул, что миссия по борьбе с «Исламским государством»* не окончена.

«США как лидер коалиции по борьбе с ИГ и часть миссии НАТО в Ираке будут продолжать консультировать и поддерживать иракские силы», — заключил он. 

Ранее сообщалось, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, но продолжат поддерживать иракские силы безопасности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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