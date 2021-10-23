В Иране намерены возобновить выдачу туристических виз
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Отмечается, что выдача возобновится по распоряжению президента Ирана Ибрахима Раиси.
«Министерство культурного наследия выполнило все необходимые процедуры, такие как получение разрешений и написание необходимых инструкций и указов», — приводит РИА Новости слова Заргами касательно подготовки к выдаче турвиз.
В июне в АТОР оценили перспективы Ирана как туристического направления.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Россия и Иран подпишут соглашение о групповых визах для туристов.