В Иране намерены возобновить выдачу туристических виз

Иранские власти с 23 октября намерены возобновить выдачу туристических виз, приостановленную более полутора лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Эзатолла Заргами.

Отмечается, что выдача возобновится по распоряжению президента Ирана Ибрахима Раиси.

«Министерство культурного наследия выполнило все необходимые процедуры, такие как получение разрешений и написание необходимых инструкций и указов», — приводит РИА Новости слова Заргами касательно подготовки к выдаче турвиз.

В июне в АТОР оценили перспективы Ирана как туристического направления.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Россия и Иран подпишут соглашение о групповых визах для туристов.