В АТОР оценили перспективы Ирана как туристического направления

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил перспективы Ирана как туристического направления.
В АТОР оценили перспективы Ирана как туристического направления
  • РИА Новости

«Уникальность Ирана в том, что можно ездить круглый год. Особенности экскурсионного, исторического и культурно-познавательного туризма в том, что они круглогодичные. Территория Ирана такова, что это могут быть и горные лыжи, и отдых на море», — пояснил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Иране развита инфраструктура, есть много возможностей для размещения.

Вместе с тем, отметил Горин, это не массовое направление, поэтому нужны серьёзные инвестиции, рекламная кампания.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Россия и Иран подпишут соглашение о групповых визах для туристов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом.

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