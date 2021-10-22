Макрон выступил за выплату компенсаций французам из-за подорожания электричества

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал справедливыми меры правительства по поддержке покупательной способности граждан на фоне подорожания электричества.
Макрон выступил за выплату компенсаций французам из-за подорожания электричества
  • AP

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 21 октября объявил, что гражданам страны, зарплата которых составляет менее €2 тыс., будет выплачена единовременная компенсация в размере €100 за рост цен на электроэнергию.

«Я думаю, что это более справедливо и целенаправленно», — приводит РИА Новости комментарий Макрона о мерах французского правительства на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, для поддержки покупательной способности граждан лучше иметь более адресный инструмент.

Ранее французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года. 

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