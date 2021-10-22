Anadolu: Турция ликвидировала главу женского крыла РПК в Ираке
- Reuters
Отмечается, что операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации.
Согласно данным агентства, Билен присоединилась к РПК в 1999 году.
В 2013 году она была направлена на север Сирии.
30 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка «режиссёром террористов» из Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.