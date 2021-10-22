Anadolu: Турция ликвидировала главу женского крыла РПК в Ираке

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Турецкие военные ликвидировали трёх участников Рабочей партии Курдистана (РПК), включая одного из лидеров её женского крыла Тайбет Билен, в пригороде иракского Киркука, сообщает агентство Anadolu.
Anadolu: Турция ликвидировала главу женского крыла РПК в Ираке
  • Reuters

Отмечается, что операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации.

Согласно данным агентства, Билен присоединилась к РПК в 1999 году.

В 2013 году она была направлена на север Сирии.

30 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка «режиссёром террористов» из Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.

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