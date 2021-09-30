Эрдоган назвал чиновника СНБ Белого дома «режиссёром террористов» из РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка «режиссёром террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана турецкими властями террористической организацией.

«Этот человек почти как режиссёр РПК. Он ходит рука об руку с террористами», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Президент Турции подчеркнул, что его беспокоит этот вопрос.

В апреле Эрдоган во время переговоров с американским лидером Джо Байденом упомянул о поддержке Рабочей партии Курдистана и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена со стороны США.

Бретт Макгерк занял в администрации Байдена должность координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке.

До этого он работал спецпосланником при коалиции по борьбе с «Исламским государством»*. На данный пост его назначил в 2015 году бывший президент США Барак Обама.

Эту должность Макгерк покинул в конце 2018 года. Как сообщили СМИ, чиновник называл «опрометчивым» заявление о том, что США победили террористов на территории Сирии, а решение о выводе войск лишь ускорило его отставку.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.