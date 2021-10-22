В Пентагоне заявили о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией

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Президент США Джо Байден заинтересован в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.
В Пентагоне заявили о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией
  • Reuters

«Я думаю, что в любых отношениях с Россией президент Джо Байден хотел бы видеть предсказуемость и стабильность», — цитирует ТАСС Остина.

По словам главы Минобороны США, это очень важно для обеих стран.

Президент России Владимир Путин ранее во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не просто возможно и желательно, а необходимо.

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