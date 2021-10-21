Путин заявил о необходимости контртеррористического сотрудничества России и США

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не просто возможно и желательно, а необходимо.

«Я думаю, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно — оно необходимо», — заявил Путин.

По его словам, эта общая угроза не становится менее опасной, чем 20 лет назад.

Российский лидер добавил, что в настоящее время наблюдается расширение угрозы терроризма, которая носит глобальный характер.

Путин подчеркнул, что можно эффективно бороться с терроризмом, только «объединяя усилия».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности сотрудничества российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.