Путин заявил о необходимости контртеррористического сотрудничества России и США

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не просто возможно и желательно, а необходимо.
Путин заявил о необходимости контртеррористического сотрудничества России и США
  • AP

«Я думаю, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно — оно необходимо», — заявил Путин.

По его словам, эта общая угроза не становится менее опасной, чем 20 лет назад.

Российский лидер добавил, что в настоящее время наблюдается расширение угрозы терроризма, которая носит глобальный характер. 

Путин подчеркнул, что можно эффективно бороться с терроризмом, только «объединяя усилия».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности сотрудничества российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.

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