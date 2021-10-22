Аналитик Оленченко раскритиковал слова генсека НАТО об Украине

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России не стоит бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонный альянс.
Аналитик Оленченко раскритиковал слова генсека НАТО об Украине
  • РИА Новости

«Я бы обратил внимание на тот факт, что заявление Столтенберга прозвучало с некоторой отсрочкой по времени после аналогичного заявления, сделанного американским министром обороны Ллойдом Остином. Фактически Столтенберг тиражирует то, что высказал американский министр. Тем самым он подтверждает, что тон в НАТО задают США», — рассказал Оленченко.

По его словам, заявления о том, что НАТО — оборонительный союз, «звучат наивно» из уст Столтенберга.

«Какие оборонные интересы у США в Чёрном море, на Украине, что они обороняют там? То есть это настолько лицемерно! Это лишний раз подтверждает, что нам нужно очень внимательно к этому отнестись, поскольку НАТО не имеет своего собственного голоса, повторяет американские интересы, а американцы явно стараются нас потеснить... Разговор о том, что нам не стоит беспокоиться, — это как раз подтверждение того, что надо беспокоиться», — подчеркнул эксперт.  

Ранее Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что России не стоит бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонный альянс.

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