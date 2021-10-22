В НАТО утвердили первую стратегию в сфере искусственного интеллекта
- Reuters
«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение о нашей первой стратегии в области искусственного интеллекта в рамках адаптации нашего альянса к вызовам будущего», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.
В 2019 году оборонный колледж НАТО представил доклад, в котором аналитики призвали страны Североатлантического альянса активнее развивать программы искусственного интеллекта.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что Альянс интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий.