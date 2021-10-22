В НАТО утвердили первую стратегию в сфере искусственного интеллекта

Короткая ссылка
Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО утвердили первую стратегию в сфере искусственного интеллекта, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО утвердили первую стратегию в сфере искусственного интеллекта
  • Reuters

«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение о нашей первой стратегии в области искусственного интеллекта в рамках адаптации нашего альянса к вызовам будущего», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

В 2019 году оборонный колледж НАТО представил доклад, в котором аналитики призвали страны Североатлантического альянса активнее развивать программы искусственного интеллекта.  

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что Альянс интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить