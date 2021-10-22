Беннет заявил, что Израиль помнит подвиг Красной армии в борьбе с нацизмом
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Об этом он сказал перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Мы очень хорошо помним прошлое, те огромные усилия, которые потребовались от российского народа и Красной Армии для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне», — приводит ТАСС слова Беннета.
В июле Путин и премьер Израиля в ходе телефонных переговоров затронули вопрос сохранения исторической правды о Второй мировой войне и противодействия героизации нацизма.