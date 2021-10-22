Путин намерен обсудить с премьером Израиля вопросы борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин намерен обсудить в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом вопросы, связанные с борьбой с терроризмом.

«Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества — особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить», — сказал он в начале встречи.

Путин заявил, что у России сложились деловые и доверительные отношения с прежним правительством Израиля.

«Я очень надеюсь, что... в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности», — отметил президент России.

7 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Беннет поздравил Путина с днём рождения.