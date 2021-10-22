Байден не ожидает снижения цен на газ до следующего года

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Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не ожидает существенного снижения цен на природный газ до начала следующего года.
Байден не ожидает снижения цен на газ до следующего года
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Мое предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — приводит РИА Новости слова Байдена.

При этом Байден назвал причиной всплеска цен на топливо производственные ограничения со стороны ОПЕК.

Байден также отметил, что драматическое падение цен на топливо может произойти в ближайшие два-три года.

Ранее издание Politico сообщило об отказе Байдена от введения санкций против «Северного потока — 2».

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