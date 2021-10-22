Лидеры ЕС снова обсудят ситуацию с ценами на энергию в декабре
- AP
Отмечается, что Европейский совет на саммите обсудил недавний скачок цен на энергию и влияние роста цен на граждан и бизнес.
«Набор мер, представленный в документе Еврокомиссии о том, как справиться с растущими ценами на энергию, содержит полезные меры как на краткосрочную, так и на более отдаленную перспективы... Европейский совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре», — сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
Следующий саммит глав государств ЕС запланирован на 16-17 декабря.
Ранее сообщалось, что главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на газ.