Лидеры ЕС снова обсудят ситуацию с ценами на энергию в декабре

Лидеры стран Евросоюза в декабре снова вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на неё.

Отмечается, что Европейский совет на саммите обсудил недавний скачок цен на энергию и влияние роста цен на граждан и бизнес.

«Набор мер, представленный в документе Еврокомиссии о том, как справиться с растущими ценами на энергию, содержит полезные меры как на краткосрочную, так и на более отдаленную перспективы... Европейский совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре», — сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Следующий саммит глав государств ЕС запланирован на 16-17 декабря.

Ранее сообщалось, что главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на газ.