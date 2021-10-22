МАГАТЭ не располагает данными о тайном обогащении урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией, которая бы указывала на то, что Иран тайно обогащает уран.

«У меня нет никакой информации о том, что они этим занимаются», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что не сомневается в возможностях МАГАТЭ адекватно отслеживать ситуацию в Иране.

«Я с очень высоким доверием отношусь к способности нашей инспекционной системы знать, что там происходит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в рамках которых они обсудили Иран.