МАГАТЭ не располагает данными о тайном обогащении урана в Иране
- Reuters
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«У меня нет никакой информации о том, что они этим занимаются», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что не сомневается в возможностях МАГАТЭ адекватно отслеживать ситуацию в Иране.
«Я с очень высоким доверием отношусь к способности нашей инспекционной системы знать, что там происходит», — добавил он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в рамках которых они обсудили Иран.