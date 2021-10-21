Публицист Газенко прокомментировал ограничение работы RT в ФРГ

Публицист Роман Газенко в рубрике «Укол зонтиком» Виталия Серуканова в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал блокировку YouTube-каналов RT DE и ограничение работы телеканала в Германии.

«Все перипетии, связанные с запретом деятельности Russia Today на территории Германии, являются проекцией того, что происходит с «Северным потоком — 2», — сказал он.

Газенко утверждает, что немецкий медиакомплекс давно находится под «прямым или косвенным контролем американского капитала» и «проводником его являются те самые зелёные, которые ещё летом начали терять рейтинг».

«Немцы понимали, что без русского газа им придётся туго. И вдруг неожиданный рост зелёных — источника объективной информации не стало. RT вышибли из этого процесса», — заявил публицист.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность ответных мер на удаление двух немецких каналов RT на YouTube — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».