Путин рассказал о возможных последствиях выхода России из Совета Европы

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о возможных последствиях выхода России из Совета Европы или ОБСЕ.
Путин рассказал о возможных последствиях выхода России из Совета Европы
  • AP

«Я вас уверяю, что если бы Россия вышла из одной из этих организаций (Совета Европы или ОБСЕ. — RT), то мы посмотрели бы, что дальше будет происходить с этими организациями с точки зрения участия и других стран», — сказал Путин.

По его словам, «если эти организации будут заниматься исключительно постсоветским пространством, пытаясь поучать вновь образованные независимые государства, то перспектив у них для существования очень мало».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС к сплочённости в их отношениях с Россией.

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