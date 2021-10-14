Боррель призвал ЕС сплотиться в отношениях с Россией на фоне кризиса

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС к сплочённости в их отношениях с Россией.

«Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплочённости Евросоюза в его отношениях с Россией», — написал он в своем блоге.

Боррель отметил, что ЕС и Россия зависят друг от друга в энергетической сфере, и напомнил, что ранее страны Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Москвой.

«ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок», — подчеркнул он.

Ранее Боррель заявил, что ЕС рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав.