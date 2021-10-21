Путин выразил надежду на проведение встречи глав стран — членов СБ ООН

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду, что встреча глав стран — членов Совета Безопасности ООН будет проведена.
Путин выразил надежду на проведение встречи глав стран — членов СБ ООН
  • AP

«Если говорить о моей инициативе провести встречу глав государств пятёрки постоянных членов Совета Безопасности (ООН. — RT), то она, в принципе-то, поддержана была всеми, можно было это сделать», — отметил Путин.

По его словам, реализация данной инициативы была отложена из-за споров внутри СБ ООН и начала пандемии коронавируса. 

Российский лидер выразил надежду, что эта встреча, «может быть, когда-то и состоится», и подчеркнул, что «это точно пойдёт на пользу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить