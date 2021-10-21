Путин выразил надежду на проведение встречи глав стран — членов СБ ООН

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду, что встреча глав стран — членов Совета Безопасности ООН будет проведена.

«Если говорить о моей инициативе провести встречу глав государств пятёрки постоянных членов Совета Безопасности (ООН. — RT), то она, в принципе-то, поддержана была всеми, можно было это сделать», — отметил Путин.

По его словам, реализация данной инициативы была отложена из-за споров внутри СБ ООН и начала пандемии коронавируса.

Российский лидер выразил надежду, что эта встреча, «может быть, когда-то и состоится», и подчеркнул, что «это точно пойдёт на пользу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.