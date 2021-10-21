Глава ВОЗ назвал возможное число умерших от коронавируса медиков в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 115 тыс. медицинских работников в мире могли скончаться вследствие заболевания COVID-19 с января 2020 года.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тыс. медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020-го по май этого года», — приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус отметил: очень важно, чтобы медики проходили вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны — участницы ВОЗ не должны скрывать информацию по COVID-19.