Захарова прокомментировала заявления главы Минобороны США в ходе его визита на Украину

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Москва обратила внимание на «агрессивно русофобские» заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала заявления главы Минобороны США в ходе его визита на Украину
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве», — заявила Захарова.

По её словам, «это не только провоцирует напряжённость вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьёзные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям о готовности содействовать в реализации Минских соглашений». 

Захарова также отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами, которые представляют взаимный интерес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином.

Глава Минобороны США подчеркнул, что Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают право Украины определять собственную внешнюю политику, свободную от иностранного влияния.

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