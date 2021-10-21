Захарова прокомментировала заявления главы Минобороны США в ходе его визита на Украину
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- РИА Новости
«При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве», — заявила Захарова.
По её словам, «это не только провоцирует напряжённость вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьёзные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям о готовности содействовать в реализации Минских соглашений».
Захарова также отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами, которые представляют взаимный интерес.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином.
Глава Минобороны США подчеркнул, что Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают право Украины определять собственную внешнюю политику, свободную от иностранного влияния.