Захарова прокомментировала заявления главы Минобороны США в ходе его визита на Украину

Москва обратила внимание на «агрессивно русофобские» заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве», — заявила Захарова.

По её словам, «это не только провоцирует напряжённость вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьёзные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям о готовности содействовать в реализации Минских соглашений».

Захарова также отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами, которые представляют взаимный интерес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином.

Глава Минобороны США подчеркнул, что Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают право Украины определять собственную внешнюю политику, свободную от иностранного влияния.