RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube

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Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала о предпринимаемых шагах по восстановлению каналов, удалённых YouTube.
RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты. Если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение», — написала она в Telegram.

Но, по словам Токтосуновой, к моменту, когда было подано ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google.

«То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу», — рассказала она.

Ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.

«В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное (в отличие от молниеносного процесса и разблокировки видеороликов проекта #allesaufdentisch (ну вы понимаете))», — добавила Токтосунова.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

1 октября RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение видеохостинга удалить каналы.

В апелляции отмечается, что со стороны RT DE никаких попыток обойти ограничение размещения контента не предпринималось. Также указывается, что ограничения в отношении RT DE не распространялись на Der Fehlende Part, поскольку они не являются каналами одного аккаунта. При этом владельцы каналов Der Fehlende Part и RT DE различны.

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.

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