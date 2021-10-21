В ООН сообщили, что обязательства по климату нельзя откладывать из-за энергокризиса

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Выполнение обязательств по борьбе с изменением климата нельзя приостанавливать из-за возникшего повышенного спроса на энергетические ресурсы. Об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.
В ООН сообщили, что обязательства по климату нельзя откладывать из-за энергокризиса
  • Reuters

«Мы не можем откладывать конференцию по климату в Глазго в любом случае. Идёт отсчёт времени, причём в неправильном направлении, — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности приостановки выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по климату на фоне возросшего спроса на энергетические ресурсы.

По словам председателя, мировое сообщество «не может упустить время».

Ранее сообщалось, что в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

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