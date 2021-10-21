В ООН назвали неприемлемым уровень вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах

Уровень вакцинации от коронавируса в развивающихся странах находится на неприемлемом уровне в 2-3%. Об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

«Мы знаем, что только 2-3% населения развивающихся странах прошли вакцинацию. Особенно это касается Африки. Это неприемлемо, такого быть не должно», — приводит ТАСС слова председателя.

Он отметил, что у человечества есть потенциал полностью привиться от коронавируса к концу следующего года.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для вакцинации от коронавируса 40% мирового населения к концу года понадобится дополнительно $8 млрд.