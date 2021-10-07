В ООН рассказали, сколько нужно средств для вакцинации 40% мирового населения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что для вакцинации от коронавируса 40% мирового населения к концу года понадобится дополнительно $8 млрд.

«С производством около 1,5 млрд доз вакцин в месяц мы сможем достичь 40% к концу года, если мобилизуем $8 млрд, чтобы обеспечить равное распределение», — приводит слова Генсека ООН ТАСС.

Гутерреш отметил, что успешность плана зависит от равного распределения доз вакцин между странами.

«Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинацией», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает принцип взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.