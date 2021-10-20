В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена и Путина
- AFP
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«Я не знаю расписания Путина, точно так же мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны», — приводит РИА Новости заявление Псаки в ходе брифинга.
По словам представителя Белого дома, американский президент вовлечён в дипломатию с теми, с кем у него есть как сходство, так и расхождение во взглядах.
Она добавила, что ей пока «нечего сообщить».
Ранее в Кремле заявили, что встреча президентов России и США вполне реальна в том или ином формате до конца 2021 года.