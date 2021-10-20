В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена и Путина

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, возможна ли встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца года, заявила, что ей «нечего проанонсировать» о поездках с американской стороны.
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена и Путина
  • AFP
  • © ALEX EDELMA

«Я не знаю расписания Путина, точно так же мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны», — приводит РИА Новости заявление Псаки в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, американский президент вовлечён в дипломатию с теми, с кем у него есть как сходство, так и расхождение во взглядах.

Она добавила, что ей пока «нечего сообщить».

Ранее в Кремле заявили, что встреча президентов России и США вполне реальна в том или ином формате до конца 2021 года.

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