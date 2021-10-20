Участники московского формата выступили за создание инклюзивного правительства в Афганистане
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- РИА Новости
На заседании были обсуждены перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане.
«Подчёркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны, как ключевого шага на пути продвижения межафганского национального примирения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе переговоров была выражена обеспокоенность проявлением активности международных террористических организаций в Афганистане.
По результатам встречи стороны подтвердили настрой продолжить оказание содействия «обеспечению мира и безопасности в Афганистане и регионе». Они также выразили готовность координировать усилия по содействию постконфликтному восстановлению страны.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с делегацией «Талибана»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.