В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны

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В Бельгии в возрасте 100 лет умер ветеран Великой Отечественной войны и бельгийского движения Сопротивления Иван Башкатов.
В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны
  • © Надим Зуауи
  • РИА Новости

«20 октября в возрасте 100 лет ушёл из жизни Иван Алексеевич Башкатов. Светлая память о Иване Алексеевиче Башкатове — настоящем герое, мужественном, отзывчивом, — сохранится в памяти всех, кто его знает. Выражаем искренние соболезнования родным и близким И.А. Башкатова», — говорится в сообщении посольства.

Башкатов родился 22 августа 1921 года в селе Жилое Липецкой области.

С первых дней Великой Отечественной войны в звании младшего лейтенанта он участвовал в боях.

В 1943 году попал в плен и был вывезен на работы в оккупированную Бельгию.

Там он совершил побег и примкнул к бельгийскому Сопротивлению.

Отмечается, что в Бельгии, где он создал семью, ветеран до последних дней участвовал в общественной жизни российских соотечественников.

В июне пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентины Леоненко.

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