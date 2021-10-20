В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
«20 октября в возрасте 100 лет ушёл из жизни Иван Алексеевич Башкатов. Светлая память о Иване Алексеевиче Башкатове — настоящем герое, мужественном, отзывчивом, — сохранится в памяти всех, кто его знает. Выражаем искренние соболезнования родным и близким И.А. Башкатова», — говорится в сообщении посольства.
Башкатов родился 22 августа 1921 года в селе Жилое Липецкой области.
С первых дней Великой Отечественной войны в звании младшего лейтенанта он участвовал в боях.
В 1943 году попал в плен и был вывезен на работы в оккупированную Бельгию.
Там он совершил побег и примкнул к бельгийскому Сопротивлению.
Отмечается, что в Бельгии, где он создал семью, ветеран до последних дней участвовал в общественной жизни российских соотечественников.
В июне пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентины Леоненко.