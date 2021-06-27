Скончалась глава Ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентины Леоненко.
Скончалась глава Ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда
  • © официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

«Петербург понёс тяжёлую утрату... Валентина Ивановна останется для нас символом блокадной стойкости. В 1941 году, 16-летней, она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду», — отметил глава Петербурга Александр Беглов.

Как отметил губернатор, Леоненко останется примером мужества, силы духа и любви к родному городу.

«Она была душой блокадного братства. В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В неё вошли 109 организаций из 65 городов нашей страны и 39 городов других государств», — добавил Беглов.

Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественный войны Пётр Котельников, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости, умер в Москве на 92-м году жизни.

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