НАТО отправило в Литву экспертов для помощи в поиске мигрантов

НАТО направило в Литву экспертов для содействия в поиске мигрантов, которые проникают в страну через границу с Белоруссией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

AP

«НАТО направило в Литву группу экспертов для содействия в операциях по поиску», — приводит ТАСС слова Столтенберга. Генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым гуманное обращение с задерживаемыми мигрантами. Ранее сообщалось, что Литва закупит ещё 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией. Служба охраны госграницы при МВД Литвы рассказала о вытеснении нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Белоруссию.