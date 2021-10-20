НАТО отправило в Литву экспертов для помощи в поиске мигрантов
- AP
«НАТО направило в Литву группу экспертов для содействия в операциях по поиску», — приводит ТАСС слова Столтенберга.
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым гуманное обращение с задерживаемыми мигрантами.
Ранее сообщалось, что Литва закупит ещё 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией.
Служба охраны госграницы при МВД Литвы рассказала о вытеснении нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Белоруссию.