НАТО отправило в Литву экспертов для помощи в поиске мигрантов

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НАТО направило в Литву экспертов для содействия в поиске мигрантов, которые проникают в страну через границу с Белоруссией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО отправило в Литву экспертов для помощи в поиске мигрантов
  • AP

«НАТО направило в Литву группу экспертов для содействия в операциях по поиску», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым гуманное обращение с задерживаемыми мигрантами.

Ранее сообщалось, что Литва закупит ещё 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией.

Служба охраны госграницы при МВД Литвы рассказала о вытеснении нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Белоруссию.

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