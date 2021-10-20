Блинкен: США не требуют от партнёров выбирать между ними и КНР

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США не стремятся к сдерживанию Китая и не заставляют зарубежных партнёров выбирать между Вашингтоном и Пекином, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: США не требуют от партнёров выбирать между ними и КНР
  • AP
  • © Mandel Ngan

«Мы не просим страны выбирать между Соединёнными Штатами и Китаем, и мы также не стремимся сдерживать Китай и подавлять его», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво.

Он добавил, что США просят своих партнёров особо тщательно изучать предлагаемые КНР торговые сделки.

Ранее Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне положение дел в Афганистане, России и Китае.

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