Блинкен: США не требуют от партнёров выбирать между ними и КНР
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«Мы не просим страны выбирать между Соединёнными Штатами и Китаем, и мы также не стремимся сдерживать Китай и подавлять его», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво.
Он добавил, что США просят своих партнёров особо тщательно изучать предлагаемые КНР торговые сделки.
Ранее Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне положение дел в Афганистане, России и Китае.