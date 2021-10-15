Блинкен и Боррель обсудили политику в отношении России и КНР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне положение дел в Афганистане, России и Китае.
Блинкен и Боррель обсудили политику в отношении России и КНР
  • AP

«Они обсудили события вокруг Афганистана и изучили запуск диалога США—ЕС на высоком уровне по России, а также следующую встречу высокого уровня диалога США—ЕС по Китаю, которая произойдёт позднее в этом году», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Также стороны «подчеркнули намерение запустить специальный диалог по безопасности и обороне и поручили своим командам изучить масштаб и характер подобного диалога».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию в Афганистане.

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