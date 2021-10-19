Дом в Вашингтоне, в котором ФБР проводит обыск, принадлежит американской компании

Особняк в Вашингтоне, где в настоящее время находятся сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), принадлежит компании Hestia International LLC.

Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, Hestia International LLC зарегистрирована в Делавэре. По информации американской газеты The Washington Post (статья была опубликована 29 ноября 2017 года), дом был куплен этой компанией в 2006 году.

По словам источников издания, российский предприниматель Олег Дерипаска «был известен им как владелец» дома, а управляет объектом якобы нью-йоркская компания Gracetown Inc.

Кадастровые документы свидетельствуют о том, что стоимость недвижимости тогда составила $15 млн, при том что нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в $16 млн.

Двухэтажный дом был построен в 1986 году, жилая площадь составляет 1080 квадратных метров. В здании 26 комнат, 12 ванных и пять каминов, пишет агентство.

19 октября американские СМИ сообщили, что в «дом российского предпринимателя Олега Дерипаски» в Соединённых Штатах пришли агенты ФБР.