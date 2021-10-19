В ЕК высказались о партнёрстве ЕС с Турцией

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В Еврокомиссии заявили, что Турция является важнейшим партнёром Евросоюза во многих областях.
В ЕК высказались о партнёрстве ЕС с Турцией
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Турция является ключевым партнёром Европейского союза в важных областях, представляющих общий интерес, таких как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика и транспорт. В 2021 году диалог и сотрудничество с Турцией активизировались», — отмечается в заявлении.

ЕС весьма заинтересован в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией.

Также в сообщении указывается, что в ЕС надеются на активную поддержку турецкой стороной переговоров о справедливом урегулировании кипрской проблемы в рамках ООН.

В мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов.

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