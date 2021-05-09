Эрдоган заявил, что без помощи Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь

Короткая ссылка
Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что без помощи Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь
  • Reuters

Эрдоган отметил, что в последнее время ЕС столкнулся с такими проблемами, как кризис беженцев, исламофобия и ксенофобия, финансовая уязвимость, брексит и пандемия коронавируса.

«Европейский союз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений... Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь», — цитирует его пресс-служба.

Турецкий президент добавил, что Анкара готова внести свой вклад в решение проблем и повышение эффективности ЕС.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Евросоюзом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить