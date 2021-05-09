Эрдоган заявил, что без помощи Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь

Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что в последнее время ЕС столкнулся с такими проблемами, как кризис беженцев, исламофобия и ксенофобия, финансовая уязвимость, брексит и пандемия коронавируса.

«Европейский союз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений... Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь», — цитирует его пресс-служба.

Турецкий президент добавил, что Анкара готова внести свой вклад в решение проблем и повышение эффективности ЕС.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Евросоюзом.