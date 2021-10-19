Бальбек раскритиковал заявление главы Пентагона о роли России в конфликте в Донбассе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.
Бальбек раскритиковал заявление главы Пентагона о роли России в конфликте в Донбассе
  • Reuters

По словам Бальбека, «странно слышать обвинения в агрессии от страны, которая развязала десятки войн без причин».

При этом политолог предположил, что с помощью такого высказывания США пытаются «спихнуть на Россию часть своего негативного имиджа».

«Думаю, что всё это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот в свою очередь, воодушевлённый поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, США «разделили украинский народ и полностью властвуют над страной».

Ранее Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.

Он также обвинил Россию в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить