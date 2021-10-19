Бальбек раскритиковал заявление главы Пентагона о роли России в конфликте в Донбассе
- Reuters
По словам Бальбека, «странно слышать обвинения в агрессии от страны, которая развязала десятки войн без причин».
При этом политолог предположил, что с помощью такого высказывания США пытаются «спихнуть на Россию часть своего негативного имиджа».
«Думаю, что всё это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот в свою очередь, воодушевлённый поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — пояснил собеседник RT.
По его мнению, США «разделили украинский народ и полностью властвуют над страной».
Ранее Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.
Он также обвинил Россию в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.