Бальбек раскритиковал заявление главы Пентагона о роли России в конфликте в Донбассе

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.

По словам Бальбека, «странно слышать обвинения в агрессии от страны, которая развязала десятки войн без причин».

При этом политолог предположил, что с помощью такого высказывания США пытаются «спихнуть на Россию часть своего негативного имиджа».

«Думаю, что всё это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот в свою очередь, воодушевлённый поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, США «разделили украинский народ и полностью властвуют над страной».

Ранее Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.

Он также обвинил Россию в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.