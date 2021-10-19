Глава Пентагона Остин заявил, что Россия начала военный конфликт в Донбассе

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.
Глава Пентагона Остин заявил, что Россия начала военный конфликт в Донбассе
  • Reuters

«Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал он на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном.

Как пишет ТАСС, Таран, в свою очередь, заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку своей независимости со стороны США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по Украине возобновился после визита в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Нуланд находилась на территории России с 11 по 13 октября в рамках рабочего визита. Она провела встречи с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, а также с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Как заявила сама Нуланд, переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.

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